Подростки взломали школьный сейф с помощью мела

Подростки в Китае взломали школьный сейф с помощью мела, пишет South China Morning Post.

Группа китайских школьников из Шэньчжэня решила вернуть свои мобильные телефоны, хранившиеся в запираемом шкафчике класса, и придумала для этого необычный способ. Ученица по фамилии Тянь, вдохновленная триллерными романами, намазала меловую пыль на клавиши кодового замка, надеясь по следам отпечатков определить правильную комбинацию.

Ее попытка оказалась успешной: другой ученик заметил меловые следы, смог подобрать пароль и затем сообщил его нескольким одноклассникам. Администрация школы, узнав о произошедшем, приняла дисциплинарные меры в отношении детей, замешанных в инциденте.

Представитель школы подтвердил, что наказание было связано не с самой попыткой разгадать пароль, а с тем, что ученики забрали телефоны без разрешения, нарушив правила. В учебном заведении действует политика, запрещающая использование мобильных устройств на территории кампуса, однако для связи с родителями в каждом классе установлен специальный шкафчик. Ученики обязаны сдавать телефоны по возвращении в школу из выходных и получать их только по окончании учебной недели. Доступ к паролю имеет классный руководитель.

