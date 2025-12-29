Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Подростки взломали школьный сейф с помощью мела

SCMP: в Китае школьники взломали сейф, используя меловую пыль
Shutterstock

Подростки в Китае взломали школьный сейф с помощью мела, пишет South China Morning Post.

Группа китайских школьников из Шэньчжэня решила вернуть свои мобильные телефоны, хранившиеся в запираемом шкафчике класса, и придумала для этого необычный способ. Ученица по фамилии Тянь, вдохновленная триллерными романами, намазала меловую пыль на клавиши кодового замка, надеясь по следам отпечатков определить правильную комбинацию.

Ее попытка оказалась успешной: другой ученик заметил меловые следы, смог подобрать пароль и затем сообщил его нескольким одноклассникам. Администрация школы, узнав о произошедшем, приняла дисциплинарные меры в отношении детей, замешанных в инциденте.

Представитель школы подтвердил, что наказание было связано не с самой попыткой разгадать пароль, а с тем, что ученики забрали телефоны без разрешения, нарушив правила. В учебном заведении действует политика, запрещающая использование мобильных устройств на территории кампуса, однако для связи с родителями в каждом классе установлен специальный шкафчик. Ученики обязаны сдавать телефоны по возвращении в школу из выходных и получать их только по окончании учебной недели. Доступ к паролю имеет классный руководитель.

Ранее в Китае олень зашел в класс и начал есть экзаменационные работы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526231_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+