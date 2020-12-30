Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Президент России Владимир Путин в среду, 30 декабря, подписал закон о запрете финансирования массовых акций из-за рубежа. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно данному закону, в России запрещается проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также некоммерческих организаций, получивших статусы иноагентов.

Кроме того, массовые акции не имеют права финансировать россияне младше 16 лет, анонимные жертвователи и юридические лица, зарегистрированные менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.

Соответствующий запрет также распространяется на незарегистрированные общественные объединения и физлица-иноагенты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле прокомментировали закон о физлицах и иноагентах

— Российским банкам запретили блокировать счета без объяснения причин

— Россияне смогут требовать от оператора персональных данных удалить сведения о них