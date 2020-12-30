Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа
Президент России Владимир Путин в среду, 30 декабря, подписал закон о запрете финансирования массовых акций из-за рубежа. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Согласно данному закону, в России запрещается проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также некоммерческих организаций, получивших статусы иноагентов.
Кроме того, массовые акции не имеют права финансировать россияне младше 16 лет, анонимные жертвователи и юридические лица, зарегистрированные менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.
Соответствующий запрет также распространяется на незарегистрированные общественные объединения и физлица-иноагенты.
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