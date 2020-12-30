Правительство Франции предупредили о возобновлении эпидемии COVID-19 после праздников

Правительство Франции получило предупреждение о возможности «неконтролируемого возобновления эпидемии» COVID-19 после январских праздников. Об этом сообщила газета Figaro.

«Научный совет (при правительстве Франции — прим. ред.) считает возможным, что такой рост числа заражений вызовет в течение нескольких недель неконтролируемое возобновление эпидемии, сильный рост госпитализаций, случаев помещения в реанимацию и летальных исходов», — говорится в сообщении.

Научный совет предложил два возможных сценария реагирования на эту угрозу. Первый вариант — реагировать после того, как число заражений вырастет после праздников. Он подразумевает ограничение социальной или экономической активности, которая может способствовать распространению вируса. Второй вариант — реагировать еще позднее, основываясь на числе новых госпитализаций. Он включает «более широкие ограничительные меры, вплоть до длительной самоизоляции».

Ситуацию осложняет недоверие большинства жителей Франции по отношению к вакцине. Только 40% французов готовы сделать прививку от коронавируса, при этом в первые три дня вакцинации в стране иммунизировали менее ста человек.

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