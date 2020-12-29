Адвокат назвал основания обвинений против экс-схимонаха Сергия

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Обвинение бывшего схимонаха Сергия в склонении к самоубийству основано на его призыве к монахиням «умереть за веру», рассказал представитель защиты Иван Миронов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, выводы о склонении к самоубийстве сделаны экспертным отделом Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Свердловской области. Обвинения основаны на видеозаписи, на которой Сергий спрашивает монахинь, готовы ли они умереть за веру, и те отвечают утвердительно, объяснил Миронов.

Кроме того, в обвинении также упомянута отсылка Сергия к житию ученицы Серафима Саровского Елены Дивеевской, которая пожертвовала своей жизнью ради здоровья брата, добавил представитель защиты.

При этом обвинения Сергия в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств строятся на отказе бывшего схимонаха впустить представителей Екатеринбургской епархии в Среднеуральский монастырь, отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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