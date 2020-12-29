Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, сообщается на сайте епархии.

В сообщении указано, что 21 апреля 2020 года Кураев опубликован на своей странице в «Живом журнале» «оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина».

«Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола», – отмечает епархия.

Решение направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, до утверждения оно может быть обжаловано.

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