50 тысяч москвичей привились от коронавируса

В Москве уже около 50 тысяч человек привились от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет РИА «Новости».

«У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч записались», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что все пункты вакцинации работают без перебоев, очередей нет.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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