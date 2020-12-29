Греф вакцинировался от коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф привился вакциной от коронавируса «Спутник V» в апреле в составе первой экспериментальной группы. Об этом пишет ТАСС.

«Да, в апреле укололся «Спутником V». Тогда других вариантов не было. Нам поручили проектное сопровождение производства вакцины, трансфера технологии из сектора науки в индустрию», — сказал Греф.

Банкир подчеркнул, что привился вслед за директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и его командой. По его словам, сразу после прививки чувствовал себя хорошо, была только небольшая ломота в теле.

Греф отметил, что после вакцинации несколько раз контактировал с заразившимися коронавирусом, но не заболел.

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