На карантине из-за коронавируса находятся 2% российских школ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на карантине из-за коронавируса находятся порядка 2% школ в России. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается текущей ситуации, у нас порядка 2% школ на карантине и порядка четверти школ, где смешанное обучение», — заявил он.

Министр отметил, что в школах на смешанном обучении начальные классы посещают занятия очно, а старшеклассники получают знания дистанционно.

Кравцов напомнил, что решения о переводе школ на дистанционку принимают регионы.

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