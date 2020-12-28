В Москве в новогоднюю ночь заведения будут работать до 23.00

В Москве 31 декабря рестораны и кафе будут работать только до 23.00, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом пишет ТАСС.

«Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни (до 15 января) пока работают в Москве до 23.00 мск», — сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что к площадкам предъявляются другие требования: не более 25% от вместимости зала.

В Москве коронавирусом заразились 792 457, выздоровели 609 770, скончались 10 989 человек.

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