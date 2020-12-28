В России снизилась младенческая смертность

В России в ноябре снизилась младенческая смертность, следует из данных Росстата.

В ноябре 2020 года умерли 5,9 тысячи детей младше года, в ноябре 2019 года — 6,8 тысячи младенцев. Таким образом, смертность снизилась на 13,2%.

Ранее стало известно, что младенческая смертность сократилась за 10 месяцев 2020 года на 8,3%.

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