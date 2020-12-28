Оксана Пушкина посоветовала заразившимся коронавирусом вести дневники болезни

Переболевшая коронавирусом депутат Госдумы Оксана Пушкина рекомендовала заразившимся вести дневники. В беседе с «Газетой.Ru» она сообщила, что таким способом медикам удастся проанализировать течение инфекции.

«Как мне кажется, каждый ковид-случай — новая история. Советую всем заболевшим и выздоровевшим вести дневник. Как правило, пандемия длится от года-до трех. Вот по истечении пандемии врачи и научное медицинское сообщество должны проанализировать все наши случаи и подвести итоги», — сказала Пушкина.

Она рассказала, что сама переболела коронавирусом средне-тяжелой степени. Врачи диагностировали у депутата поражение легких, при этом симптомы отличались от тех, что были у большинства других заразившихся: «чудовищный конъюнктивит и очень низкая температура». Зато обоняние, по словам Оксаны Пушкиной, вернулось к ней после пяти дней лечения.

«При этом, спустя полгода, количество антител не снизилось. А все показатели организма даже улучшились! Такое ощущение, что произошла перезагрузка организма. Уверена, всем нам еще предстоит узнать много нового про эту заморскую болячку», — заключила депутат.

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