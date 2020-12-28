Почти 65% студентов и более 40% вузов России переведены на «удаленку»
Анна Светлова
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Порядка 65% студентов и более 40% вузов в России переведены на онлайн-формат обучения. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает РИА «Новости».
«У нас всего 64% студентов, соответственно, если смотреть по вузам, чуть меньше — 40% с чем-то — вузов, они дистанционно обучают студентов, то есть полностью удаленный формат», — сказал министр.
По его словам, ситуация в регионах страны разная. Так, в половине российских субъектов организован удаленный формат обучения, отметил Фальков.
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