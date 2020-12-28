В Южной Корее выявили первые случаи нового штамма коронавируса

В Южной Корее обнаружили новый штамм коронавируса у трех человек, которые 22 декабря прибыли в страну из Великобритании. Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Как сообщается, «британский» штамм COVID-19 у них был выявлен в результате генетического анализа.

«Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, и при проверке у них обнаружили вирус», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что в настоящее время эти инфицированные находятся на карантине.

В Южной Корее коронавирусом заразились 56 872 человек, выздоровели 39 040, скончались 808 человек.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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