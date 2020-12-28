Группу россиян с детьми спасли из снежных заносов в Сербии

На трассе в горах на западе Сербии была спасена группа граждан России, которые передвигались на микроавтобусе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сербское МВД.

Происшествие случилось в туристическом районе горного массива Златибор в 200 км на запад от Белграда. Россияне с микроавтобусом застряли в снежных заносах в районе Стубло рядом с Златибором, уточнили в ведомстве.

Как рассказали в министерстве, команда пожарных-спасателей успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и шестерых взрослых.

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