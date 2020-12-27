Минюст планирует оптимизировать систему учреждений ФСИН по России

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что ведомство планирует пересмотреть структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное решение было принято, поскольку многие из них стали неэффективными из-за сокращения количества заключенных.

Министр также добавил, что Минюст совместно с ФСИН прорабатывает генеральную схему учреждений УИС, которая позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений.

Чуйченко добавил, что учреждения ФСИН также планируют вывести подальше от городов. Глава ведомстве подчеркнул, что «надо вести речь о концентрации этих учреждений максимально в одном месте».

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