В Кремле рассказали о «бешеных нападках» против российских вакцин от COVID-19

Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против своих вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА «Новости».

«Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении «Спутника». Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что сейчас, когда препарат «Спутник V» стал одной из самых востребованных вакцин в мире, «эти нападки не так эффективны».

Позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцин должно быть деполитизировано, лишено государственного давления и элементов конкуренции, добавил Песков.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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