Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут сделать прививку от COVID-19

В Москве с 28 декабря открывается запись на вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Глава города напомнил, что Минздрав одобрил прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V» среди людей старшего поколения. По его словам, пожилые люди — это самая многочисленная группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — отметил Собянин.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется. Подробнее о вакцинации можно узнать на сайте столичной мэрии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

— «Спутник V» оказался эффективным на 90% для людей старше 60 лет

— В центре Гамалеи дали рекомендации пожилым россиянам перед вакцинацией