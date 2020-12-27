Прокуратура проводит проверку после обнаружения тел двух детей и их отца в Башкирии

В Башкирии обнаружили тела мужчины и его двух детей в салоне автомобиля. Об этом сообщает местная прокуратура.

По предварительным данным, днем 26 декабря 37-летний мужчина после ссоры с женой уехал на своей машине из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном.

Тела с признаками отравления угарным газом были найдены в автомобиле на берегу реки Уршак Давлекановского района Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Прокуратура по факту произошедшего проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

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