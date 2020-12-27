Павильон горит на вещевом рынке в Волгограде на площади 1 тыс. кв. м.

Павильон горит на территории вещевого рынка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ, пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м.

«По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение павильона на территории вещевого рынка», — говорится в сообщении.

В 03:10 объявлена локализация на площади 1 000 кв. м

Отмечается, что информация о пожаре по улице Германа Титова поступила в 01.53 мск.

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