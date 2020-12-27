Британия планирует в январе начать прививать население «оксфордской» вакциной

Власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, сообщило издание Sunday Telegraph со ссылкой на планы, разрабатываемые британскими министрами.

По сообщению издания, препарат будет распространен для вакцинации уже с 4 января, если вакцина получит необходимое одобрение регулятора.

«Правительство нацелено на то, чтобы в течение двух недель 2 миллиона человек получили первую дозу вакцины Оксфорда или Pfizer в рамках масштабного расширения программы вакцинации», - пишет издание.

Отмечается, что если регулятор в ближайшие дни одобрит вакцину, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca, на второй неделе января спортивные стадионы и конференц-залы переоборудуют в центры массовой вакцинации.

Как отмечает газета, «оксфордскую» вакцину легче хранить, чем препарат компании Pfizer, и стоит она дешевле, что позволяет надеяться, что вакцину смогут получить люди, живущие в наиболее отдаленных районах. По словам источников издания, одобрение в Великобритании так называемой «оксфордской» вакцины может произойти уже 28 декабря.