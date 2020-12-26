В Испании обнаружили четыре заражения «британским штаммом» коронавируса

В Испании обнаружили четыре заражения новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Великобритании. Об этом сообщила газета El Mundo.

Как пишет издание, трое зараженных — члены одной семьи. Предположительно, коронавирус им передал родственник, недавно прилетевший из Великобритании. У молодого человека также подозревается заражение новым штаммом.

Еще один случай выявили у мужчины, прилетевшего из Лондона в Мадрид 20 декабря. Это заражение не связано с описанными выше.

В Испании коронавирусом заразился 1 854 951, погибли 49 824 человека.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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