В РПЦ призвали верующих вакцинироваться от коронавируса

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, пишет ТАСС.

«Я бы посоветовал всем, кто имеет такую возможность, вакцинироваться от коронавируса — и тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел», — сказал Иларион.

Он также подчеркнул, что не участвует в какой-либо кампании по вакцинированию.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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