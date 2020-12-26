Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав разрешил применять вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет.
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина» Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Так, граждане старше 60 лет теперь тоже смогут сделать прививку от коронавируса.
По словам Мурашко, экспертиза подтвердила, что вакцина «Спутник» безопасна и эффективна.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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