В США у пациента выявили острую аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

Острую аллергическую реакцию выявили у врача в американском Бостоне (штат Массачусетс) после получения им вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer, созданной компанией Moderna («Модерна»). Об этом информирует газета New York Times.

Отмечается, что медик вакцинировался в минувший четверг, 24 декабря. Спустя всего несколько минут у него появилась острая аллергическая реакция, ему ввели противоаллергический препарат. Пациента отправили в отделение экстренной помощи, где его обследовали и спустя какое-то время выписали. По данным газеты, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

В компании Moderna заявили, что намерены изучить данный инцидент, но при этом не стали комментировать произошедшее. Как сообщает NYT, это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины данной компании.

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