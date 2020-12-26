«Возможные» человеческие останки были найдены на месте взрыва в Нэшвилле

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Сотрудники полиции в Нэшвилле в ходе пресс-конференции заявили, что на месте взрыва фургона в города были найдены возможные человеческие останки. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно представленным данным, проводится экспертиза обнаруженных материалов.

Кроме того, правоохранительные органы после проверки исключили версию со взрывом газа, поскольку в районе взрыва газовые линии были перекрыты.

Как сообщалось, автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси, полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).

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