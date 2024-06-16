Стало известно о ранении сотрудника ФСИН при штурме СИЗО в Ростове

Один из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) получил незначительное ранение во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где были ликвидированы преступники, захватившие заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, но там царапина», — рассказал собеседник агентства.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Позднее силовики провели штурм СИЗО, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в ростовскому СИЗО прибыли сотрудники СК РФ.