Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны назвали количество сбитых украинских беспилотников за сутки

Минобороны России: средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ за сутки

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что всего с начала спецоперации было уничтожено 25855 беспилотников ВСУ.

Также министерство сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи.

До этого Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта — Артемовку (Луганская народная республика) и Тимковку (Харьковская область).

10 июня сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в ДНР.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о тяжелом положении украинских войск в Карловке. По его словам, в юго-восточной части села противник оказался в огневом мешке.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили о тяжелой ситуации на Краматорском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами