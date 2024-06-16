В Минобороны назвали количество сбитых украинских беспилотников за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что всего с начала спецоперации было уничтожено 25855 беспилотников ВСУ.

Также министерство сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи.

До этого Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта — Артемовку (Луганская народная республика) и Тимковку (Харьковская область).

10 июня сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в ДНР.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о тяжелом положении украинских войск в Карловке. По его словам, в юго-восточной части села противник оказался в огневом мешке.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили о тяжелой ситуации на Краматорском направлении.