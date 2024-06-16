Катя Лель рассказала, почему простила измену: «Самоутверждался»

Певица Катя Лель рассказала, что однажды уличила своего супруга Игоря Кузнецова в неверности. Этим знаменитость поделилась в программе «Секрет на миллион».

«Видела на камерах интим с другой женщиной, когда он был в клубе. Простила и дала шанс», — вспомнила исполнительница.

По словам Лель, она не стала разводиться после случившегося, поскольку считала, что таким образом мужчина «самоутверждался». Она добавила, что тогда Кузнецов был в состоянии алкогольного опьянения и «полностью потерял над собой контроль».

Затем певица заметила, как супруг ворковал с другими женщинами по телефону. Причем каждый раз произносил один и тот же текст. Лель вспомнила, как «ржала за дверью», записывая один из подобных разговоров мужа.

«Он клялся, просил прощения, стоял на коленях, плакал. А потом все повторялось», — отметила артистка.

Она рассказала, что Кузнецов также приставал к ее домработницам.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. 7 декабря стало известно, что Лель развелась с мужем.

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