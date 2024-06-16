Шольц покинул саммит по Украине в Швейцарии

Немецкий канцлер Олаф Шольц покинул швейцарскую конференцию по Украине в Бюргенштоке для проведения встреч в Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

Агентство при этом не отметило, какие именно встречи проведет Шольц в Берлине.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла. По словам Медведева, организаторы «форума мира» позвали на мероприятие «только проверенных животных».

Он отметил, что за порядком следить надо было, поскольку «овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах». Медведев назвал происходящее «унылым» зрелищем, на котором участники прожигают деньги своих налогоплательщиков. Свой пост он закончил словами Швондера из «Собачьего сердца»: «Это какой-то позор».

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом. Мирная конференция по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 из них отказались.

Ранее депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии.