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Чемпионка мира назвала Трусову революционеркой фигурного катания

Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку Трусову революционеркой

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Global Look Press

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru», выделила Камилу Валиеву и Александру Трусову с точки зрения умения передавать образ на льду.

»Камила Валиева обладает природной гибкостью и пластикой, ее движения всегда легкие и воздушные. А Александра Трусова обладает взрывным характером и умеет заряжать энергией зал. На мой взгляд, она настоящая революционерка в женском фигурном катании», — сказала Тишова.

Чемпионка мира подчеркнула, что эти фигуристки не только демонстрируют красивые движения на льду, но и умеют ярко выражать себя в танце и рассказывать истории во время проката.

Также Тишова отметила, что Евгения Медведева обладает «невероятной грацией и пластикой», а Алина Загитова показывает «уникальный стиль катания».

Ранее чемпионка мира рассказала об исключительном таланте Валиевой.

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