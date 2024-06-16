На реке Лене произошел разлив нефти с баржи

Во время погрузки нефтеналивной баржи на реке Лене произошел разлив топлива. Об этом в Telegram-канале сообщает АО «Саханефтегазсбыт».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 15 июня во время погрузки нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501. Случилась утечка нефти с судна. Как только выяснилось, что произошел разлив топлива, загрузка была остановлена путем перекрытия запорной арматуры.

Вокруг разлива установили ограждающие устройства, призванные предотвращать дальнейшее распространение нефтепродуктов на поверхности воды. Введен план ликвидации разливов топлива.

Аварийно-спасательное формирование АО «Саханефтегазсбыт» приступило к ликвидации последствий инцидента. На место происшествия также направлены сотрудники специального формирования Газспассервис.

Ранее в Красноярском крае произошел разлив нефти.