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Чемпионка мира выразила желание станцевать с Чаловым

Чемпионка мира по танцам Тишова захотела станцевать с Чаловым

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Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» рассказала, с кем из российских футболистом хотела бы выступить на турнире ProAm, где профессионалы танцуют с любителями.

«Мне кажется, что участие в ProAm — это интересный вызов. Я бы с удовольствием выступила в паре и с кем-то из футболистов, хоккеистов или другими спортсменами. Я назову Федора Чалова, Александра ГоловинаАлексея и Антона МиранчуковДалера Кузяева.

Они не только одни из лучших футболистов России, но и очень харизматичные люди. Думаю, мы бы смогли придумать зажигательный танец», — сказала Тишова.

Федор Чалов выступает за московский ЦСКА, Александр Головин — за французское «Монако», Алексей Миранчук — за итальянскую «Аталанту», Антон Миранчук — за московский «Локомотив», а Далер Кузяев — за французский «Гавр».

Ранее был забит самый быстрый гол в истории Евро.

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