К ростовскому СИЗО прибыли сотрудники СК

Сотрудники Следственного комитета России прибыли к зданию СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, где заключенные захватили заложников. Об этом сообщает ТАСС.

По факту захвата заложников возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса РФ (захват заложника).

До этого стало известно, что заключенные устроили побег ночью — выбили оконные решетки, спустились по канату верхних этажей.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее сообщалось, что заложники не пострадали при ликвидации преступников из ростовского СИЗО.