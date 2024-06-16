Сотрудник прокуратуры объяснил, почему у заключенных в ростовском СИЗО были телефоны и флаги ИГ

У заключенных, взявших заложников в ростовском СИЗО, были телефоны и символика ИГ (организация запрещена в России) в камерах благодаря высокому уровню коррупции среди сотрудников ФСИН. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал сотрудник прокуратуры по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях в одном из регионов России Иван (имя изменено).

«Свечку не держал, но предположу, что на юге в тюрьмах и колониях очень высокий уровень коррупции. Чтобы вы понимали, несколько лет назад в краснодарское СИЗО не пустили прокурора, так как сидельцы местные грозились массово вскрыться и устроить бунт, потому что у них было множество запрещенных вещей в камерах благодаря попустительству ФСИН. Глядя на видео, не понимаю, как иначе объяснить то, что у них телефон в СИЗО (почему не изъяли), тряпка с игиловской нашивкой на башке (почему не изъяли); а также сами они сидят на КПП, на входе в изолятор! Как они туда добрались вообще?» — сказал он.

Иван также объяснил, что согласно правилу внутреннего распорядка следственных изоляторов заключенные должны «иметь опрятный внешний вид», однако конкретного «запрета на отращивание бород в СИЗО нет».

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ. Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Позднее силовики провели штурм СИЗО, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее житель Ростова рассказал о спокойствии сотрудников во время захвата заложников в СИЗО.