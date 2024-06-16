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Кириченко прокомментировал падение своего рекорда на чемпионатах Европы

Экс-футболист Кириченко: мой гол на Евро-2004 был не таким уж и быстрым

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал гол полузащитника сборной Албании Недима Байрами в ворота итальянской команды в матче чемпионата Европы — 2024. В интервью «Чемпионату» Кириченко выразил мнение, что рекорд, который установил Байрами, будет держаться долго.

Байрами поразил ворота итальянцев на 23-й секунде встречи, став, таким образом, автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Прежний рекорд принадлежал Кириченко и был установлен 20 лет назад, во время матча группового этапа Евро-2004 между сборными России и Греции. Тогда российский форвард отличился на 68-й секунде игры.

«Мой рекорд держался достаточно долго, но мяч Албании действительно очень быстрый — 23 секунда. Поздравляю Байрами.

Мой гол, на самом-то деле, был не таким уж и быстрым. А этот рекорд будет держаться очень долго. Хотя всякое может быть», — сказал Кириченко.

В группе В на Евро-2024 собраны сборные Испании, Италии, Хорватии и Албании. В первом туре испанцы разгромили хорватов со счетом 3:0. В свою очередь, Италия одержала волевую победу над Албанией 2:1. Итальянцы в данный момент — действующие чемпионы Европы. В плей-офф из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, в 1/8 финала пробьются четыре лучшие из шести сборных, которые займут в своих подгруппах третьи позиции по итогам первого этапа турнира.

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