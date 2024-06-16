Группировка «Юг» Вооруженных сил РФ отразила четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Отмечается, что она нанесла поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины. Всего противник потерял до 380 военных и танк Leopard.

Также стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль село Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Военные поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в селах Новоселовка (Запорожская область) и Владимировка (ДНР).

До этого в Минобороны сообщили, что звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ.

Ранее российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР.