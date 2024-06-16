Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Юг» отразила четыре контратаки ВСУ

Группировка «Юг» отразила четыре контратаки ВСУ, нанесла поражения трем бригадам

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка «Юг» Вооруженных сил РФ отразила четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Отмечается, что она нанесла поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины. Всего противник потерял до 380 военных и танк Leopard.

Также стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль село Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Военные поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в селах Новоселовка (Запорожская область) и Владимировка (ДНР).

До этого в Минобороны сообщили, что звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ.

Ранее российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами