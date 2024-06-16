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МО РФ сообщило об успехах группировки войск «Север» в зоне СВО за сутки

Минобороны РФ: группировка войск «Север» отразила три контратаки ВСУ за сутки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск РФ «Север» отразила три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразила две бригады украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, за сутки подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Волчанска, Синельникова, а также Волчанских хуторов Харьковской области.

Российские военные отразили три контратаки штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии. За сутки ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD». Уничтожены также три склада боеприпасов ВСУ.

15 июня Минобороны России сообщало, что подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак штурмовых групп 6-й бригады морской пехоты и 13-й бригады национальной гвардии ВСУ.

14 июня военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что руководство Украины приступило к наращиванию ударной группировки армии страны в районе города Волчанска, расположенного в Харьковской области, для последующего контрнаступления.

Ранее российский солдат рассказал, как военные ВСУ пытаются отбить город Волчанск.

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