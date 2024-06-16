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Войска РФ взяли село в Запорожской области

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Загорное в Запорожской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны России в своей сводке.

В ведомстве также рассказали, что военные поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии. Произошло это в селах Новоселовка (Запорожская область) и Владимировка (ДНР).

Потери противника составили до 135 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 155 мм самоходной артиллерийской установки AS-90 «Braveheart» и 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, а также двух станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

До этого Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта — Артемовку (Луганская народная республика) и Тимковку (Харьковская область).

10 июня сообщалось, что войска РФ взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в ДНР.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о тяжелом положении украинских войск в Карловке. По его словам, в юго-восточной части села противник оказался в огневом мешке.

Ранее глава ДНР порассуждал о наличии на Украине способных к диалогу политиков.

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