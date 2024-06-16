Киев планирует восстановить половину мощностей ТЭС к отопительному сезону

Киев хочет восстановить хотя бы половину мощности ТЭС к отопительному сезону. Об этом сообщил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает немецкий канал NTV.

«Доступная мощность шести электростанций составляла 5 гигаватт. Сейчас для производства электроэнергии доступно 500 мегаватт. По сути, мы сократились до 10%, с 5 гигаватт до 500 мегаватт», — сказал он.

По его словам, для восстановления потребуется от 350 до 400 миллионов долларов, в основном на закупку трансформаторов, турбин и генераторов.

До этого сообщалось, что две тепловые электростанции (ТЭС) повреждены на территории Украины в результате ночных ударов.

Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией ЧП.

Незадолго до этого украинский кабмин отменил запрет на экспорт угля на фоне остановки почти всех ТЭС.

Ранее на Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС.