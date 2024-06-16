Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев планирует восстановить половину мощностей ТЭС к отопительному сезону

ДТЭК: Украина постарается восстановить половину мощности ТЭС к холодам

close
100%
Сергей Батурин/РИА «Новости»

Киев хочет восстановить хотя бы половину мощности ТЭС к отопительному сезону. Об этом сообщил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает немецкий канал NTV.

«Доступная мощность шести электростанций составляла 5 гигаватт. Сейчас для производства электроэнергии доступно 500 мегаватт. По сути, мы сократились до 10%, с 5 гигаватт до 500 мегаватт», — сказал он.

По его словам, для восстановления потребуется от 350 до 400 миллионов долларов, в основном на закупку трансформаторов, турбин и генераторов.

До этого сообщалось, что две тепловые электростанции (ТЭС) повреждены на территории Украины в результате ночных ударов.

Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией ЧП.

Незадолго до этого украинский кабмин отменил запрет на экспорт угля на фоне остановки почти всех ТЭС.

Ранее на Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами