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ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ

Группировка «Центр» ВС РФ нанесла поражение четырем бригадам ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Центр» смогла за сутки улучшить положение на ответственном участке фронта и нанести поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой народной республики. Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.

В результате ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицы М102 производства США.

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп в Харьковской области. На этом направлении противник потерял до 350 военнослужащих.

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