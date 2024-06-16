Возвращение Дзюбы в «Спартак» назвали возможным

Нападающий Артем Дзюба может вернуться в «Спартак». Такое мнение в интервью «Матч-ТВ» выразил бывший защитгник «Спартака-2» Виталий Дьяков.

«Могу ли представить возвращение Дзюбы в «Спартак»? Вполне могу. Это зависит от тренера, его видения футбола и роли нападающего. В скором времени мы услышим, где Дзюба продолжит карьеру», — заявил Дьяков.

Эксперт подчеркнул, что Дзюба может усилить любую команду Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом, заметил Дьяков, форварда не устроит роль запасного, и если он перейдет в какой-то клуб, то только в качестве основного нападающего.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее глава совета директоров «Локомотива» Нагорных объяснил, почему Дзюба покинул клуб.