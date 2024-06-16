Сотрудников СИЗО в Ростове проверят на связь с ликвидированными террористами

Всех сотрудников СИЗО в Ростове допросят и проверят на связь с ликвидированными террористами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Заключенные в СИЗО-1 будут также допрошены. По одной из версий следствия, убитым в ходе штурма преступникам могли дать телефоны и доступ к мобильной связи другие арестованные, у которых уже ранее был налажен контакт в СИЗО.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они требовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Во время штурма террористы были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что заложники не пострадали при ликвидации преступников из ростовского СИЗО.