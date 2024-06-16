Японский премьер пробыл на саммите по Украине 2,5 часа

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на конференции по Украине в Швейцарии около двух с половиной часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу пребывания премьера в стране.

В Бюргеншток на конференцию он прибыл в районе 17 часов. До фотосессии, которая состоялась в 19 часов, Кисида выступил с речью, а через полчаса, в 19:30, он покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда в 21:07 вылетел в Токио. Через 13 часов он приземлился в аэропорту Ханэда.

До этого стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц покинул швейцарскую конференцию по Украине в Бюргенштоке для проведения встреч в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом. Мирная конференция по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток.

Ранее депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии.