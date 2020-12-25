Турция закупит 4,5 млн доз вакцины BioNTech до конца марта

Турция заключила соглашение с компанией BioNTech на поставку 4,5 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта 2021 года. Об этом у себя в Twitter сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Соглашение было подписано этой ночью, оно предполагает поставку 550 тыс. доз вакцин, которые доставят в Турцию, как ожидается, либо до конца года, либо в начале января. Однако к концу марта в нашу страну будет доставлено 4,5 млн доз вакцин», — говорится в сообщении.

Ранее турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус.

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