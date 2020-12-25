Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в НАО

Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщается в официальном Telegram-канале администрации НАО.

В районе месторождения произошла разгерметизация трубы, на место направлены формирования для ликвидации последствий инцидента, указано в сообщении.

Место утечки расположено на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водоемов, отмечает администрация округа. В настоящее время выясняются причины разгерметизации и масштабы последствий.

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