Армянская полиция начала задержания оппозиционеров в Ереване

Армянская полиция начала задержания оппозиционеров, заблокировавших центральный проспект Баграмяна в Ереване и требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на корреспондента.

Некоторых участников акции протеста усадили в полицейские машины и увезли в отделения. После этого оппозиционеры решили покинуть проезжую часть.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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