Пять вагонов поезда сошли с рельсов в российском регионе

Пять вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей в Березовском районе Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел около 13:00 по местному времени (09:00 мск) между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время осуществляются восстановительные работы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований по безопасности.

14 мая на железной дороге в Волгоградской области на станции Котлубань произошел сход грузовых вагонов. Причиной названо «вмешательство посторонних лиц». По предварительной информации, никто не пострадал. После схода вагонов возникло возгорание цистерны с топливом и вагона с пиломатериалами, которое было потушено.

Ранее сообщалось об инциденте, в ходе которого пьяный российский машинист на поезде столкнулся с локомотивом.