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Украина аварийно импортировала электроэнергию из трех стран

Украина с начала суток вновь аварийно импортировала электроэнергию из трех стран

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Anna Voitenko/Reuters

Украина с начала воскресенья, 19 мая, получила аварийную помощь в электричестве у трех стран. Об этом сообщает украинское Минэнерго в своем Telegram-канале.

«Сегодня в ночные и утренние часы по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергией из Румынии, Словакии и Польши», — сказано в тексте.

Отмечается, что привлечение аварийной помощи возможно и вечером. Накануне в субботу, 18 мая, Украина также получала помощь из этих трех стран.

До этого сообщалось, что энергосистеме Украины в 2024 году нанесен «колоссальный» ущерб, какого не было с начала конфликта. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце. По его словам, во время последних атак Украина лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Министр отметил, что это огромный показатель, так как зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.

10 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация в энергетике является одной из самых сложных.

Ранее в ряде областей Украины произошло обесточивание электроподстанций.

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