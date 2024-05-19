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В Германии отреагировали на запрос Минобороны об увеличении помощи Киеву

Депутат Вагенкнехт: увеличение помощи Киеву ведет ФРГ и Украину в пропасть

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Nadja Wohlleben/Reuters

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что курс на увеличение военной помощи Украине ведет Киев и Берлин в пропасть. Так на своей странице в соцсети Х она отреагировала на запрос министерства обороны Германии у правительства страны 3,8 млрд евро для помощи Украине.

«Еще миллиарды на оружие, хотя украинцев, желающих воевать, почти не осталось? Этот курс ведет нас и Украину в пропасть. Переговоры о прекращении огня более чем назрели!» – написала парламентарий.

До этого стало известно, что члены фракции «Союз Сары Вагенкнехт» в немецком парламенте считают политику Берлина по украинскому кризису провальной, поскольку она направлена на военное решение конфликта, а не на дипломатическое урегулирование боевых действий.

Отмечается, что именно Германия оказалась крупнейшим донором военной помощи Украине в Европе. На данный момент Берлин обещал военную поддержку Киеву на сумму в 10 млрд евро. Только США опережают ФРГ в предоставлении помощи Украине, обращают внимание немецких граждан члены фракции.

По мнению «Союза Сары Вагенкнехт», путь мирного, дипломатического разрешения украинского конфликта поддерживает большая часть жителей Германии. В этой связи члены упомянутой оппозиционной фракции в бундестаге потребовали у немецкого кабмина объяснить, что именно Берлин сделал для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

Ранее в Германии посчитали законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО.

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