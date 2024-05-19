Мэрия Белгорода рассказала об обстреле Краснояружского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщает мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 12:18. Она продлилась 26 минут. По словам губернатора, в Белгороде после воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавших нет. Осколок снаряда пробил кровлю, перекрытие технического этажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждены частные жилые домовладения, хозяйзственые постройки, заборы и автомобили. Например, в Борисовском районе село Грузское подверглось атаке ВСУ с помощью дронов: всего было сброшено четыре взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало.

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